СМИ сообщили об уходе очередного тренера из «Кайрата»

Лабодовский работал в клубе с 2017 года. Ранее он трудился в академии «Кайрата».

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Напомним, что тренерский штаб южан в межсезонье покинули Александр Шатских, Олег Воскобойников и Андрей Карпович, который стал главным тренером «Окжетпеса».