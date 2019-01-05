СМИ сообщили об уходе очередного тренера из «Кайрата»
Тренер по физической подготовке Сергей Лабодовский покинул «Кайрат». Об этом сообщает KazFootball.kz.
Тренер по физической подготовке Сергей Лабодовский покинул «Кайрат». Об этом сообщает KazFootball.kz.
Лабодовский работал в клубе с 2017 года. Ранее он трудился в академии «Кайрата».
Напомним, что тренерский штаб южан в межсезонье покинули Александр Шатских, Олег Воскобойников и Андрей Карпович, который стал главным тренером «Окжетпеса».
Как известно, в конце ноября главным тренером «Кайрата» был назначен 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Контракт подписан на 2,5 года. В его штаб вошли два ассистента — Христос Пападопулос и Томми Яниген.