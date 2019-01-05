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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили об уходе очередного тренера из «Кайрата»

Тренер по физической подготовке Сергей Лабодовский покинул «Кайрат». Об этом сообщает KazFootball.kz.

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Лабодовский работал в клубе с 2017 года. Ранее он трудился в академии «Кайрата».

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Напомним, что тренерский штаб южан в межсезонье покинули Александр Шатских, Олег Воскобойников и Андрей Карпович, который стал главным тренером «Окжетпеса».

Как известно, в конце ноября главным тренером «Кайрата» был назначен 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский. Контракт подписан на 2,5 года. В его штаб вошли два ассистента — Христос Пападопулос и Томми Яниген.

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