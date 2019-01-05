Зидан может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» летом

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Аллегри планирует покинуть пост наставника туринцев по окончании сезона-2018/19, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2020 года.

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Ожидается, что приемником Аллегри на этом посту станет Зидан.