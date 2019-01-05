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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» летом

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» летом, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Аллегри планирует покинуть пост наставника туринцев по окончании сезона-2018/19, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2020 года.

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Ожидается, что приемником Аллегри на этом посту станет Зидан.

Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Вместе с итальянским специалистом туринцы четыре раза становились чемпионами Италии, четырежды выигрывали Кубок страны и становились обладателями Суперкубка Италии. Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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