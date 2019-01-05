Стали известны причины несостоявшегося перехода футболиста «Астаны» в зарубежный клуб

Как отмечает издание, как бы игрок «Астаны» не горел желанием вернуться в Баку, зарплата, которую он получает в Казахстане, пока удерживает его этого шага: 29-летний хавбек получает в два раза больше, чем в «Карабахе».

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Несмотря на желание агдамцев вернуть ценный кадр, им будет не по силам потянуть нынешний оклад Алмейды. В таком случае возвращение хавбека в Азербайджан этой зимой исключается, если, конечно, руководство «Астаны» само не решит отказаться от футболиста.

Напомним, что Ричард Алмейда перешел из «Карабаха» в «Астану» летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт с казахстанским клубом был подписан до 30 июня 2020 года. В сезоне-2018 он провел за северян 19 игр, из них восемь в КПЛ (один гол) и 11 в еврокубках.