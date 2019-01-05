«Бавария» может в ближайшие дни купить Павара за 35 миллионов
Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может в ближайшее время перейти в «Баварию», сообщает L'Equipe.
Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может в ближайшее время перейти в «Баварию», сообщает L'Equipe.
Трансфер француза может быть оформлен уже в ближайшие дни. Мюнхенцы готовы заплатить за него 35 миллионов евро.
При этом существует вероятность, что после покупки «Бавария» отдаст Павара в аренду обратно в «Штутгарт» до конца сезона.
В нынешнем сезоне Павар провел 14 полных матчей в чемпионате Германии.
В составе сборной Франции он стал чемпионом мира.