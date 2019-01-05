«Бавария» может в ближайшие дни купить Павара за 35 миллионов

Источник: РИА "Новости"

Трансфер француза может быть оформлен уже в ближайшие дни. Мюнхенцы готовы заплатить за него 35 миллионов евро.

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При этом существует вероятность, что после покупки «Бавария» отдаст Павара в аренду обратно в «Штутгарт» до конца сезона.

В нынешнем сезоне Павар провел 14 полных матчей в чемпионате Германии.