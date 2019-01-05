Пятая команда КПЛ взяла на просмотр футболиста с опытом игры в шести странах

Последней командой Оршулича был южнокорейский «Соннам», за который он провел 15 матчей. Он помог клубу выйти в высшую лигу. В межсезонье «Соннам» подписал экс-лидера «Кайсара» — полузащитника Матиаса Курьора.

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До этого 31-летний Оршулич выступал за кипрскую «Омонию», норвежский «Тромсе», болгарский ЦСКА из Софии и азербайджанский «Хазар-Лянкорань», а на родине играл за «Задар» и «Загреб».

Отметим, что Оршулич знаком с тренером «Кайсара» Стойчо Младеновым по работе в ЦСКА в сезоне 2014/15.