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17:19 (мск), источник: Vesti.kz

Пятая команда КПЛ взяла на просмотр футболиста с опытом игры в шести странах

Хорватский защитник Марин Оршулич прибыл на просмотр в «Кайсар». Об этом объявила пресс-службы кызылординского клуба.

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Последней командой Оршулича был южнокорейский «Соннам», за который он провел 15 матчей. Он помог клубу выйти в высшую лигу. В межсезонье «Соннам» подписал экс-лидера «Кайсара» — полузащитника Матиаса Курьора.

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До этого 31-летний Оршулич выступал за кипрскую «Омонию», норвежский «Тромсе», болгарский ЦСКА из Софии и азербайджанский «Хазар-Лянкорань», а на родине играл за «Задар» и «Загреб».

Отметим, что Оршулич знаком с тренером «Кайсара» Стойчо Младеновым по работе в ЦСКА в сезоне 2014/15.

Первый учебно-тренировочный сбор «Кайсара» в Турции продлится до 24 января. В прошедшем сезоне кызылординцы заняли пятое место в КПЛ.

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