В Алматы наградили победителей и призеров Лиги ветеранов по футболу

В чемпионате участвовало 11 команд, составленных из игроков от 50 лет. Победителем стала команда «Легион», серебряным призером — СКТС, а бронзовым — «Алма-Ата».

«Лига ветеранов — это 11 сильных команд и большое количество игр. Матчи проходили каждые выходные на протяжении всего сезона-2018. Тактический футбол с бурей эмоций, победы — все команды заслужили высоких похвал», — отметили организаторы.