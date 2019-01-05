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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

В Алматы наградили победителей и призеров Лиги ветеранов по футболу

Федерация футбола Алматы провела почетное награждение победителей и призеров Лиги ветеранов по итогам чемпионата 2018 года.

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В чемпионате участвовало 11 команд, составленных из игроков от 50 лет. Победителем стала команда «Легион», серебряным призером — СКТС, а бронзовым — «Алма-Ата».

«Лига ветеранов — это 11 сильных команд и большое количество игр. Матчи проходили каждые выходные на протяжении всего сезона-2018. Тактический футбол с бурей эмоций, победы — все команды заслужили высоких похвал», — отметили организаторы.

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