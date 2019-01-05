Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах во главе МЮ

Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала пятой подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера, который 19 декабря сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью. Норвежский специалист повторил рекорд Мэтта Басби, одержав пятую победу в стартовых пяти матчах в качестве главного тренера команды. Ранее клуб в чемпионате Англии победил «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).