Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах во главе МЮ
ТАСС, 5 января. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Редингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 5 января. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Редингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Хуан Мата (22-я минута) и Ромелу Лукаку (45).
Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала пятой подряд под руководством
Соперник «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде Кубка Англии определится в результате жеребьевки.
Результаты других матчей:
«Бёрнли» — «Барнсли» — 1:0;.
«Борнмут» — «Брайтон» — 1:3;.
«Вест Бромвич» — «Уиган» — 1:0;.
«Вест Хэм» — «Бирмингем» — 2:0;.
«Шеффилд Уэнсди» — «Лутон» — 0:0;.
«Шрусбери» — «Сток» — 1:1.