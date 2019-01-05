Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
22:45
Уэска
Бетис
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
4.01
Эспаньол1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
6.01
Эйбар
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
19:00 (мск), источник: ТАСС

Сульшер повторил рекорд Басби, одержав пятую победу в первых пяти матчах во главе МЮ

ТАСС, 5 января. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Редингом» со счетом 2:0 в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Хуан Мата (22-я минута) и Ромелу Лукаку (45).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Для «Манчестер Юнайтед» эта победа стала пятой подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера, который 19 декабря сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью. Норвежский специалист повторил рекорд Мэтта Басби, одержав пятую победу в стартовых пяти матчах в качестве главного тренера команды. Ранее клуб в чемпионате Англии победил «Кардифф» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).

Соперник «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде Кубка Англии определится в результате жеребьевки.

Результаты других матчей:

«Бёрнли» — «Барнсли» — 1:0;.

«Борнмут» — «Брайтон» — 1:3;.

«Вест Бромвич» — «Уиган» — 1:0;.

«Вест Хэм» — «Бирмингем» — 2:0;.

«Шеффилд Уэнсди» — «Лутон» — 0:0;.

«Шрусбери» — «Сток» — 1:1.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рединг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале
«Спартак» объявил об уходе Самедова
Две россиянки взошли на пьедестал в масс-старте на «Тур де Ски»
Шанс Поветкина, урок для Гассиева: итоги года в боксе
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
Букмекеры: Финны дадут бой американцам в финале
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь