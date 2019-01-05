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21:55 (мск), источник: Р-Спорт

Мората принес «Челси» победу над «Ноттингемом» в 1/32 финала Кубка Англии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счетом 2:0. Оба мяча забил Альваро Мората (49-я и 59-я минуты). На 30-й минуте полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не смог реализовать пенальти.

Результаты параллельных матчей данной стадии:

«Аккрингтон» — «Ипсвич» — 1:0,

«Астон Вилла» — «Суонси» — 0:3,

«Болтон» — «Уоллсол» — 5:2,

«Брентфорд» — «Оксфорд Юнайтед» — 1:0,

«Гиллингем» — «Кардифф» — 1:0,

«Дерби Каунти» — Саутгемптон — 2:2 (состоится переигровка),

«Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» — 5:0,

«Флитвуд» — «Уимблдон» — 2:3,

«Эвертон» — «Линкольн» — 2:1.

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