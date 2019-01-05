Мората принес «Челси» победу над «Ноттингемом» в 1/32 финала Кубка Англии
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счетом 2:0. Оба мяча забил Альваро Мората (49-я и 59-я минуты). На 30-й минуте полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не смог реализовать пенальти.
Результаты параллельных матчей данной стадии:
«Аккрингтон» — «Ипсвич» — 1:0,
«Астон Вилла» — «Суонси» — 0:3,
«Болтон» — «Уоллсол» — 5:2,
«Брентфорд» — «Оксфорд Юнайтед» — 1:0,
«Гиллингем» — «Кардифф» — 1:0,
«Дерби Каунти» — Саутгемптон — 2:2 (состоится переигровка),
«Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» — 5:0,
«Флитвуд» — «Уимблдон» — 2:3,
«Эвертон» — «Линкольн» — 2:1.