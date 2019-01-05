Мората принес «Челси» победу над «Ноттингемом» в 1/32 финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой «Челси» со счетом 2:0. Оба мяча забил Альваро Мората (49-я и 59-я минуты). На 30-й минуте полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не смог реализовать пенальти.