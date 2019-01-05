«Алавес» на своем поле обыграл «Валенсию» в 18-м туре чемпионата Испании

Субботний матч в Витории завершился волевой победой «Алавеса» со счетом 2:1. Голы в составе «Алавеса» забили Гонсалес Борха (21-я минута) и Томас Пина (45+2), у «Валенсии» отличился Даниэль Парехо (14). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.