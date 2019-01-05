Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уэска0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
6.01
Эйбар
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
6.01
Реал
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
21:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Алавес» на своем поле обыграл «Валенсию» в 18-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» нанесли поражение «Валенсии» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: AP 2018

Субботний матч в Витории завершился волевой победой «Алавеса» со счетом 2:1. Голы в составе «Алавеса» забили Гонсалес Борха (21-я минута) и Томас Пина (45+2), у «Валенсии» отличился Даниэль Парехо (14). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.

Следующий матч «Алавес» проведет 12 января на выезде против «Жироны». «Валенсия» в этот же день примет «Вальядолид».

Во время загрузки произошла ошибка.
Алавес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Жирона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клим Костин: мы русские, здесь всё и все против нас
Семья Шумахера выступила с заявлением
Сульшер повторил рекорд Басби в МЮ
СМИ: Зидан сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Грустно уходить»: почему Самедов не нужен «Спартаку»
Две россиянки взошли на пьедестал в масс-старте на «Тур де Ски»
Шанс Поветкина, урок для Гассиева: итоги года в боксе
Капитан россиян извинился за поведение после 1/2 финала МЧМ
Букмекеры: Финны дадут бой американцам в финале
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь