«Алавес» на своем поле обыграл «Валенсию» в 18-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» нанесли поражение «Валенсии» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» нанесли поражение «Валенсии» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
Субботний матч в Витории завершился волевой победой «Алавеса» со счетом 2:1. Голы в составе «Алавеса» забили Гонсалес Борха (21-я минута) и Томас Пина (45+2), у «Валенсии» отличился Даниэль Парехо (14). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч.
Следующий матч «Алавес» проведет 12 января на выезде против «Жироны». «Валенсия» в этот же день примет «Вальядолид».