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5 января, источник: Р-Спорт

«Арсенал» на выезде разгромил «Блэкпул» в матче 1/32 финала Кубка Англии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Англии «Блэкпул» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Субботняя игра в Блэкпуле завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:0. Дубль сделал Джо Уиллок (11-я и 37-я минуты), еще один гол записал на свой счет Алекс Ивоби (82).

Следующий соперник «Арсенала» станет известен позднее.

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Результаты параллельных матчей данной стадии:

«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд» — 1:0,

«Кристал Пэлас» — «Гримсби» — 1:0,

«Норвич» — «Портсмут» — 0:1,

«Ньюкасл» — «Блэкберн» — 1:1 (состоится переигровка).

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