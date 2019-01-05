«Арсенал» на выезде разгромил «Блэкпул» в матче 1/32 финала Кубка Англии
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Англии «Блэкпул» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Англии «Блэкпул» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Субботняя игра в Блэкпуле завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:0. Дубль сделал Джо Уиллок (11-я и 37-я минуты), еще один гол записал на свой счет Алекс Ивоби (82).
Следующий соперник «Арсенала» станет известен позднее.
Результаты параллельных матчей данной стадии:
«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд» — 1:0,
«Кристал Пэлас» — «Гримсби» — 1:0,
«Норвич» — «Портсмут» — 0:1,
«Ньюкасл» — «Блэкберн» — 1:1 (состоится переигровка).