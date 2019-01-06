Срок восстановления Бэйла может увеличиться до четырёх недель

Источник: AFP 2018

Об этом сообщает AS.

По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что форвард будет вынужден пропустить от 10 до 15 дней.

Напомним, что эта травма стала уже 22-й для Бэйла за время выступлений за «Королевский клуб». В среднем он получает почти пять травм в год.