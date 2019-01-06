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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Срок восстановления Бэйла может увеличиться до четырёх недель

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит из-за травмы от двух до четырех недель.

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Источник: AFP 2018

Об этом сообщает AS.

По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что форвард будет вынужден пропустить от 10 до 15 дней.

Напомним, что эта травма стала уже 22-й для Бэйла за время выступлений за «Королевский клуб». В среднем он получает почти пять травм в год.

29-летний Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионата Испании, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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