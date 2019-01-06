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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, обыграв «Бурж Фут»

В матче 1/32 финала Кубка Франции клуб пятого по силе дивизиона страны «Бурж Фут» на своём стадионе принимал «Лион» из Лиги 1.

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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу выездной команды.

Автором первого мяча стал хавбек Мартен Терье, отличившийся на 59-й минуте после передачи защитника Ферлана Менди. В концовке встречи Менди удвоил преимущество «Лиона».

Таким образом, «Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, а «Бурж Фут» покинул турнир. Соперник команды Бруно Женезио станет известен после жеребьёвки.

Действующим победителем Кубка Франции является «ПСЖ». Парижане выиграли четыре последних розыгрыша турнира и занимают первое место в истории по количеству титулов (12). В активе «Лиона» пять побед.

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