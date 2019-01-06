«Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, обыграв «Бурж Фут»

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу выездной команды.

Автором первого мяча стал хавбек Мартен Терье, отличившийся на 59-й минуте после передачи защитника Ферлана Менди. В концовке встречи Менди удвоил преимущество «Лиона».

Таким образом, «Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, а «Бурж Фут» покинул турнир. Соперник команды Бруно Женезио станет известен после жеребьёвки.