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12:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худшая команда чемпионата Испании «Уэска» прервала беспроигрышную серию «Бетиса»

«Уэска» переиграла «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1).

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Севильцы впервые проиграли после серии из 7 встреч без поражений во всех турнирах.

«Уэска» идет на последнем месте в турнирной таблице, а «Бетис» — на 6-м.

Уэска 2:1
Первый тайм: 0:0
Бетис
5.01.2019, 22:45 основной раунд: 18-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско Родригес Солар Кике Сетьен
Голы
73′ Давид Феррейро (А. Гальяр) 7
79′ Кристиан Ривера 17
9 Антонио Санабрия 55′
Составы
Роберто Сантамария 13
Хорхе Майораль Пулидо 14
Карлос Акапо 15
Пабло Инсуа Бланко 18
Хорхе Мирамон 24
85′ Бордонадо Мойсес Гомес 6
Кристиан Ривера 17
Давид Феррейро 7
45′ 59′ Хавьер Эчейта 3
Эсекиэль Авила 19
66′ Гонсало Мелеро 8
Алекс Гальяр 11
41′ 85′ Кучо 9
Льюис Састре 22
13 Пау Лопес
5 Марк Бартра
23 Аисса Манди
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
6 Серхио Каналес
14 Виллиам Карвалью
9 Антонио Санабрия
11 Кристиан Тельо
4 Зухаир Феддаль 59′ 8′
18 Андрес Гуардадо
2 Франсис Герреро 81′ 78′
17 Санчес Родригес Хоакин
16 Лорен Морон 59′
21 Джовани Ло Сельсо
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 1
4 Угловые 6
21 Фолы 7
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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