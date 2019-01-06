Худшая команда чемпионата Испании «Уэска» прервала беспроигрышную серию «Бетиса»
«Уэска» переиграла «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1).
«Уэска» переиграла «Бетис» в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1).
Севильцы впервые проиграли после серии из 7 встреч без поражений во всех турнирах.
«Уэска» идет на последнем месте в турнирной таблице, а «Бетис» — на 6-м.
|Франсиско Родригес
|Солар Кике Сетьен
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|6
|21
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)