СМИ: «Астана» намерена купить румынского футболиста

По данным румынского портала gsp.ro, одному из сильнейших клубов Румынии «Клужу» уже было сделано предложение о переходе на сумму в 500 тысяч евро. Немецкий портал transfermarkt.com оценивает игрока в 800 тысяч евро. 27-летний Бордеяну выступает на позиции центрального полузащитника.

Ранее стало известно о том, что «Астану» может покинуть белорусский полузащитник Иван Маевский, также выступающий в центре.