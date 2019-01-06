СМИ: «Астана» намерена купить румынского футболиста
ФК «Астана» намерен усилиться румынским полузащитником Михаем Бордеяну, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Астана» намерен усилиться румынским полузащитником Михаем Бордеяну, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным румынского портала gsp.ro, одному из сильнейших клубов Румынии «Клужу» уже было сделано предложение о переходе на сумму в 500 тысяч евро. Немецкий портал transfermarkt.com оценивает игрока в 800 тысяч евро. 27-летний Бордеяну выступает на позиции центрального полузащитника.
Ранее стало известно о том, что «Астану» может покинуть белорусский полузащитник Иван Маевский, также выступающий в центре.
Свою карьеру в профессиональном футболе Бордеяну начинал в румынском «Ботошани», в котором выступал до 2017 года. Также румынский полузащитник играл за другой клуб высшей лиги — «Дорохой». В январе прошлого года Бордеяну перешел в «Клуж», в составе которого стал чемпионом страны. Также футболист завоевывал Суперкубок Румынии.