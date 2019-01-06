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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: «Астана» намерена купить румынского футболиста

ФК «Астана» намерен усилиться румынским полузащитником Михаем Бордеяну, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным румынского портала gsp.ro, одному из сильнейших клубов Румынии «Клужу» уже было сделано предложение о переходе на сумму в 500 тысяч евро. Немецкий портал transfermarkt.com оценивает игрока в 800 тысяч евро. 27-летний Бордеяну выступает на позиции центрального полузащитника.

Ранее стало известно о том, что «Астану» может покинуть белорусский полузащитник Иван Маевский, также выступающий в центре.

Свою карьеру в профессиональном футболе Бордеяну начинал в румынском «Ботошани», в котором выступал до 2017 года. Также румынский полузащитник играл за другой клуб высшей лиги — «Дорохой». В январе прошлого года Бордеяну перешел в «Клуж», в составе которого стал чемпионом страны. Также футболист завоевывал Суперкубок Румынии.

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