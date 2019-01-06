Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал0
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
5.01
Уэска2
Бетис1
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло: Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что считает легендарного наставника сборной СССР и киевского «Динамо» Валерия Лобановского одним из лучших тренеров в мире.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 6 января, выдающемуся специалисту могло исполниться 80 лет.

«Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире. Он сделал действительно что-то новое в футболе. Его команды играли в по-настоящему красивый футбол, с новыми идеями. Он по сути стал строителем такой большой команды, как киевское «Динамо», — приводит слова Капелло сайт телеканала «360».

Под руководством Лобановского сборная СССР стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, а также завоевала бронзовые медали на олимпийских играх 1976 года. Вместе с киевским «Динамо» Лобановский выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 раз становился обладателем Кубка СССР, трижды выигрывал Суперкубок страны, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и дважды забирал Кубок обладателей кубков.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Бронза в муках. Россия не выиграла МЧМ, но увозит медаль
Финны выгрызли у США золото чемпионата мира
Наталья Непряева — серебряный призер Тур де Ски
Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя
В «Кайрате» прокомментировали возможное подписание Самедова
Брагин: Никаких ошибок в составе сборной не было
Костин: Мне без разницы, что арена болеет против меня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь