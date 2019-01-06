Капелло: Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире

«Лобановский был одним из лучших менеджеров и тренеров в мире. Он сделал действительно что-то новое в футболе. Его команды играли в по-настоящему красивый футбол, с новыми идеями. Он по сути стал строителем такой большой команды, как киевское «Динамо», — приводит слова Капелло сайт телеканала «360».