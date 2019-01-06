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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду.

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Источник: РИА "Новости"

5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что «Кайрат» рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.

«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», — сказал Баймуханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее за «Кайрат» выступал другой российский футболист — Андрей Аршавин. Бывший форвард «Зенита» покинул «Кайрат» в 2018 году, а после объявил о завершении профессиональной карьеры.

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