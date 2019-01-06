Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Источник: РИА "Новости"

5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что «Кайрат» рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.

«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», — сказал Баймуханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.