Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком
Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду.
Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду.
5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. Позже в СМИ появилась информация, что «Кайрат» рассматривает возможность приобретения Самедова в связи с уходом Исаэля.
«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются
Ранее за «Кайрат» выступал другой российский футболист — Андрей Аршавин. Бывший форвард «Зенита» покинул «Кайрат» в 2018 году, а после объявил о завершении профессиональной карьеры.