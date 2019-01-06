Эмери рассказал, кого «Арсенал» хочет купить в это трансферное окно

«Клуб работает над трансферами нескольких игроков, которые смогут помочь нам в течение следующих четырёх месяцев. Возможно, рынок поможет нам с центральным защитником и правым или левым вингером. Один футболист здорово поможет “Арсеналу” на этой позиции. Нам нужны игроки, которые будут привержены команде, которые будут готовы сделать шаг вперёд и помочь в нужный момент», — приводит слова Эмери Goal.