Эмери рассказал, кого «Арсенал» хочет купить в это трансферное окно
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о работе клуба в это зимнее трансферное окно.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о работе клуба в это зимнее трансферное окно.
«Клуб работает над трансферами нескольких игроков, которые смогут помочь нам в течение следующих четырёх месяцев. Возможно, рынок поможет нам с центральным защитником и правым или левым вингером. Один футболист здорово поможет “Арсеналу” на этой позиции. Нам нужны игроки, которые будут привержены команде, которые будут готовы сделать шаг вперёд и помочь в нужный момент», — приводит слова Эмери Goal.
«Арсенал», набрав 41 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице английской