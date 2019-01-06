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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери рассказал, кого «Арсенал» хочет купить в это трансферное окно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о работе клуба в это зимнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

«Клуб работает над трансферами нескольких игроков, которые смогут помочь нам в течение следующих четырёх месяцев. Возможно, рынок поможет нам с центральным защитником и правым или левым вингером. Один футболист здорово поможет “Арсеналу” на этой позиции. Нам нужны игроки, которые будут привержены команде, которые будут готовы сделать шаг вперёд и помочь в нужный момент», — приводит слова Эмери Goal.

«Арсенал», набрав 41 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 22-го тура «канониры» на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский» 12 января и начнётся в 15:30 мск.

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