«Бавария» оштрафовала Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях

Напомним, француз опубликовал видео в своём «твиттере», как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк» стоимостью € 1200. После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста. Рибери резко отреагировал на критику и оскорбил людей, оставивших негативные комментарии.

«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока “Баварии”. Франк, как футболист нашего клуба, должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».