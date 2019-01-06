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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» оштрафовала Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб принял решение оштрафовать полузащитника команды Франка Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, француз опубликовал видео в своём «твиттере», как знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae подаёт ему «золотой стейк» стоимостью € 1200. После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста. Рибери резко отреагировал на критику и оскорбил людей, оставивших негативные комментарии.

«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока “Баварии”. Франк, как футболист нашего клуба, должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

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