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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Легионера «Астаны» сосватали в «Зенит» за 1,5 миллиона евро

Российский сайт Euro-football.ru составил список потенциальных новичков санкт-петербургского «Зенита», куда попал полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.

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Ранее сообщалось, что селекционный отдел «Зенита» обратил внимание на 24-летнего венгра благодаря его успешной игре в чемпионате Казахстана и в матчах Лиги Европы. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.

«Полузащитник сборной Венгрии попал в сферу интересов «Зенита» в начале декабря. По сообщениям СМИ, питерский клуб намерен решить проблемы в полузащите именно приобретением 24-летнего хавбека «Астаны», который стал ключевым игроком казахстанского клуба в текущем розыгрыше Лиги Европы. Спорое решение, учитывая класс Кляйнхайслера, вехой карьеры которого является бременский «Вердер», где он так и не смог закрепиться, рассекая по арендам. Но рискнуть можно: 1,5 миллиона евро за относительно молодого футболиста — не деньги для «сине-бело-голубых», — говорится в заметке.

В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги Кляйнхайслер принял участие в 28 матчах и провел четыре игры на групповом этапе Лиге Европы. Летом 2017 венгр перешел в «Астану» из немецкого «Вердера» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт до 30 июня 2021 года.

На завершившемся групповом этапе Лиги наций Кляйнхайслер принял участие во всех шести матчах за сборную Венгрии, отметился голом и результативной передачей. Всего на его счету два гола в 23 матчах за национальную команду.

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