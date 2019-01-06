Подвиги Сульшера в «МЮ». Кажется, его невозможно остановить

Источник: Спорт-Экспресс

Повторил рекорд Басби

Мэтт Басби после того, как возглавил «МЮ» в 1945 году, выиграл с командой пять матчей подряд. Ни сэр Алекс Фергюсон, ни Жозе Моуринью не смогли повторить это достижение. А вот у экс-форварда «Манчестера» Сульшера, назначенного и.о. главного тренера 19 декабря, это получилось. Все сложилось в пользу норвежца — высококлассные игроки «МЮ» устали от португальца, ждали чего-то нового, а календарь получился вполне комфортным. В итоге четыре победы в АПЛ — над «Кардиффом» (5:1), «Хаддерсфилдом» (3:1), «Борнмутом» (4:1), «Ньюкаслом» (2:0), и одна в Кубке — над «Редингом» (2:0). Блестящий старт.

Вдохновил Погба

У чемпиона мира был конфликт с Жозе Моуринью. По данным британской прессы, португалец сказал в раздевалке, что игрок «портил ауру и честных людей». Неудивительно, что в такой ситуации Погба получал меньше игрового времени, чем, по его мнению, заслуживал. При Моуринью в этом сезоне он был на поле в 20 матчах (в двух из них выходил не замену). Забил пять мячей, сделал пять голевых передач. Не самые плохие показатели, но всем было очевидно, что француз способен на большее. И под руководством Сульшера французский полузащитник, наконец, стал ключевой фигурой в «МЮ». В четырех матчах — четыре гола и три результативные передачи. Проходила информация, что Погба хотел бы вернуться в «Ювентус». Может, к концу сезона он настолько сдружится с норвежцем, что отбросит мысли об этом куда подальше?

Реанимировал Лукаку

Еще один футболист, который при Сульшере заиграл ярче, чем при Моуринью. Норвежец нацелил команду на атаку, и мощный бельгийский центрфорвард оказался в своей тарелке. До прихода скандинава габаритный нападающий провел в сезоне-2018/19 22 матча, забив шесть мячей. Первые две игры под руководством Сульшера бельгийский футболист, связывавший игровой спад с тем, что «перекачался», пропустил. Зато в трех других забил три мяча — по голу в каждом. Причем в ворота «Борнмута» и «Ньюкасла» — после выхода на замену. Такая результативность Ромелу уже породила шутку — в команде Сульшера все становятся Сульшерами (имеется в виду мастерство результативно выходить на замену).

Качественная защита