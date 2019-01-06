Подвиги Сульшера в «МЮ». Кажется, его невозможно остановить
«Манчестер Юнайтед» одержал очередную победу после назначения Уле Гуннара Сульшера. Рассказываем о том, что уже удалось сделать улыбчивому норвежцу в манкунианском клубе.
«Манчестер Юнайтед» одержал очередную победу после назначения Уле Гуннара Сульшера. Рассказываем о том, что уже удалось сделать улыбчивому норвежцу в манкунианском клубе.
Мэтт Басби после того, как возглавил «МЮ» в 1945 году, выиграл с командой пять матчей подряд. Ни сэр Алекс Фергюсон, ни Жозе Моуринью не смогли повторить это достижение. А вот у
У чемпиона мира был конфликт с Жозе Моуринью. По данным британской прессы, португалец сказал в раздевалке, что игрок «портил ауру и честных людей». Неудивительно, что в такой ситуации Погба получал меньше игрового времени, чем, по его мнению, заслуживал. При Моуринью в этом сезоне он был на поле в 20 матчах (в двух из них выходил не замену). Забил пять мячей, сделал пять голевых передач. Не самые плохие показатели, но всем было очевидно, что француз способен на большее. И под руководством Сульшера французский полузащитник, наконец, стал ключевой фигурой в «МЮ». В четырех матчах — четыре гола и три результативные передачи. Проходила информация, что Погба хотел бы вернуться в «Ювентус». Может, к концу сезона он настолько сдружится с норвежцем, что отбросит мысли об этом куда подальше?
Еще один футболист, который при Сульшере заиграл ярче, чем при Моуринью. Норвежец нацелил команду на атаку, и мощный бельгийский центрфорвард оказался в своей тарелке. До прихода скандинава габаритный нападающий провел в сезоне-2018/19 22 матча, забив шесть мячей. Первые две игры под руководством Сульшера бельгийский футболист, связывавший игровой спад с тем, что «перекачался», пропустил. Зато в трех других забил три мяча — по голу в каждом. Причем в ворота «Борнмута» и «Ньюкасла» — после выхода на замену. Такая результативность Ромелу уже породила шутку — в команде Сульшера все становятся Сульшерами (имеется в виду мастерство результативно выходить на замену).
Конечно, «МЮ» пока не играл с соперниками своего уровня. И первые уверенные победы — результат, возможно, не столько работы Сульшера, сколько эмоционального всплеска после расставания с Моуринью. Но пока складывается впечатление, что «красные дьяволы» просто кайфуют от атакующей игры. 16 голов в пяти матчах — это
Сульшер все еще исполняющий обязанности главного тренера, и сейчас кажется логичным, если он подпишет полноценный контракт. Сплошные победы, куча голов. Он обаятелен, его обожают болельщики. В конце концов, работа в «МЮ» для него — мечта. Он не просит у руководства новых игроков, довольствуется тем, что есть (впрочем, игроки и так более чем достойные). Пока Сульшер хорош, просто идеальный вариант. Но проверку