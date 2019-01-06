«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, клуб из 4-й лиги выбил «Марсель»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла. Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира, а «Кане Руссийон» из Кубка Франции вылетел.

В другом матче 1/32 финала «Андрезьё» из четвёртого дивизиона на своём поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.