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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, клуб из 4-й лиги выбил «Марсель»

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Кане Руссийон», выступающий в пятом дивизионе чемпионата страны, принимал «Монако» из Лиги 1.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла. Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира, а «Кане Руссийон» из Кубка Франции вылетел.

В другом матче 1/32 финала «Андрезьё» из четвёртого дивизиона на своём поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

В ещё одной встрече этой стадии Кубка Франции «Реймс» на своём поле обыграл «Ланс» со счётом 2:0 и также вышел в 1/16 финала.

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