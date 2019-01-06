«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Ротерхэм Юнайтед» из Кубка Англии вылетел.