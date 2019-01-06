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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги принимал «Ротерхэм Юнайтед», который выступает в Чемпионшипе.

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Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Ротерхэм Юнайтед» из Кубка Англии вылетел.

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