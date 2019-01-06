«Рейнджерс» объявил о переходе 36-летнего форварда Дефо
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо перешёл в «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо перешёл в «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.
Шотландский клуб арендовал форварда на полтора года. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.
«Я рад возможности приветствовать Дефо в “Рейнджерс”. Он исключительно талантливый нападающий и опытный футболист, забивавший голы в каждом клубе, за который играл. Он станет отличным дополнением к нашей команде. Мы с нетерпением ждём возможности интегрировать его в состав, пока мы будем тренироваться на Тенерифе в течение следующей недели», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
36-летний Дефо ранее выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд». За сборную Англии сыграл 57 матчей и забил 20 голов.