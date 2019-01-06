«Атлетико» благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с «Севильей»

Встреча, прошедшая на поле «Севильи», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Виссам Бен Йеддер (37-я минута), в составе «Атлетико» гол забил Антуан Гризманн (45).

«Атлетико» с 35 очками идет на втором месте в чемпионате и на 2 балла отстает от имеющей игру в запасе «Барселоны». «Севилья» с 33 очками идет третьей.