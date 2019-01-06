«Атлетико» благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с «Севильей»
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Севильи», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Виссам Бен Йеддер (37-я минута), в составе «Атлетико» гол забил Антуан Гризманн (45).
«Атлетико» с 35 очками идет на втором месте в чемпионате и на 2 балла отстает от имеющей игру в запасе «Барселоны». «Севилья» с 33 очками идет третьей.
|Пабло Мачин
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)