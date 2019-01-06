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22:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» благодаря голу Гризманна ушел от поражения в матче с «Севильей»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Севильи», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Виссам Бен Йеддер (37-я минута), в составе «Атлетико» гол забил Антуан Гризманн (45).

«Атлетико» с 35 очками идет на втором месте в чемпионате и на 2 балла отстает от имеющей игру в запасе «Барселоны». «Севилья» с 33 очками идет третьей.

Севилья 1:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
6.01.2019, 18:15 основной раунд: 18-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Диего Симеоне
Голы
37′ Виссам Бен Йеддер (Д. Каррису) 9
7 Антуан Гризманн 45′
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
90+4′ Даниэл Каррису 6
Серхио Эскудеро 18
Роке Меса 7
72′ Эвер Банега 10
90+2′ Андре Силва 12
45+1′ Гонсалес Хесус Навас 16
90′ Жорис Гнаньон 24
Ибраим Амаду 5
90′ Виссам Бен Йеддер 9
Бриан Хиль 41
47′ 79′ Пабло Сарабия 17
Квинси Промес 21
13 Ян Облак
2 Диего Годин 78′
15 Стефан Савич 90+2′
20 Хуанфран
5 Томас Партей 90+1′
6 Коке
8 Ньигес Сауль 49′
14 Родриго Эрнандес 77′
7 Антуан Гризманн 54′
10 Анхель Корреа 79′ 14′
35 Франсиско Монтеро
11 Тома Лемар 60′
23 Виктор Мачин Перес Витоло
Статистика
5 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 7
4 Угловые 5
15 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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