В Англии назвали причину, по которой Моуринью отказался возглавить «Бенфику»

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По информации английского издания, 55-летний специалист в будущем рассчитывает возглавить один из лидирующих клубов по меркам европейского футбола, а не португальского.

Ранее сообщалось, что руководство «Бенфики» хотело видеть Моуринью на посту наставника команды после отставки Руя Витории, но Жозе, который покинул «МЮ» в декабре, отклонил предложение «орлов».