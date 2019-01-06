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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии назвали причину, по которой Моуринью отказался возглавить «Бенфику»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Бенфику», поскольку считает преждевременным возвращение на родину на данном этапе своей карьеры, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации английского издания, 55-летний специалист в будущем рассчитывает возглавить один из лидирующих клубов по меркам европейского футбола, а не португальского.

Ранее сообщалось, что руководство «Бенфики» хотело видеть Моуринью на посту наставника команды после отставки Руя Витории, но Жозе, который покинул «МЮ» в декабре, отклонил предложение «орлов».

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

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