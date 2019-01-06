В Англии назвали причину, по которой Моуринью отказался возглавить «Бенфику»

По информации английского издания, 55-летний специалист в будущем рассчитывает возглавить один из лидирующих клубов по меркам европейского футбола, а не португальского.
Ранее сообщалось, что руководство «Бенфики» хотело видеть Моуринью на посту наставника команды после отставки Руя Витории, но Жозе, который покинул «МЮ» в декабре, отклонил предложение «орлов».
Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».