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23:12 (мск), источник: ТАСС

«Реал Сосьедад» впервые с 2004 года в гостях победил мадридский «Реал»

ТАСС, 6 января. «Реал Сосьедад» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Виллиан (3-я минута, с пенальти) и Рубен Пардо (83). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Реала» Лукас Васкес.

«Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию «Реала» из четырех матчей в первенстве страны (три победы, одна ничья). «Реал» проиграл клубу «Реал Сосьедад» на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче «Реал Сосьедад» добился крупной победы — 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер «Реала» Сантьяго Солари.

В турнирной таблице «Реал Сосьедад» занимает 11-е место, набрав 22 очка, «Реал» с 30 очками идет пятым. В следующем туре «Реал Сосьедад» 14 января примет «Эспаньол», «Реал» днем ранее в гостях сыграет с «Бетисом».

Два других матча игрового дня завершились вничью. «Эйбар» дома разошелся миром с «Вильярреалом» — 0:0, а «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» — 1:1.

Реал 0:2
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
6.01.2019, 20:30 основной раунд: 18-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Иманол Альгвасиль
Голы
12 да Силва Виллиан Жозе 3′
14 Рубен Пардо (да Силва Виллиан Жозе) 83′
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
75′ Лука Модрич 10
Карим Бензема 9
40′ 61′ Лукас Васкес 17
Винисиус Жуниор 28
52′ 77′ Марселу 12
Серхио Регилон 23
80′ Тони Кроос 8
Дани Себальос 24
57′ Каземиру 14
88′ Франсиско Роман Иско 22
1 Херонимо Рульи
3 Диего Льоренте
6 Эктор Морено
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
17 Давид Сурутуса
10 Микель Оярсабаль
11 Аднан Янузай
12 да Силва Виллиан Жозе 36′
15 Ариц Элустондо 69′
2 Хосеба Сальдуа
29 Айен Муньос 84′
5 Игор Субельдия
8 Микель Мерино 73′
14 Рубен Пардо
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 4
10 Угловые 4
13 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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