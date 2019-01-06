«Реал Сосьедад» впервые с 2004 года в гостях победил мадридский «Реал»

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Забитыми мячами отметились Виллиан (3-я минута, с пенальти) и Рубен Пардо (83). На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Реала» Лукас Васкес.

«Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию «Реала» из четырех матчей в первенстве страны (три победы, одна ничья). «Реал» проиграл клубу «Реал Сосьедад» на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче «Реал Сосьедад» добился крупной победы — 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер «Реала» Сантьяго Солари.

В турнирной таблице «Реал Сосьедад» занимает 11-е место, набрав 22 очка, «Реал» с 30 очками идет пятым. В следующем туре «Реал Сосьедад» 14 января примет «Эспаньол», «Реал» днем ранее в гостях сыграет с «Бетисом».