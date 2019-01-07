«Наша цель на сезон — попасть в Лигу Европы». Фанаты «Реала» требуют отставки Переса

Источник: Reuters

С чего все началось?

В матче 18 тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» проиграл на своем поле «Реалу Сосьедад» со счетом 0:2.

Мадрид проиграл в шестой раз в нынешнем сезоне Ла Лиги. Столько же, сколько за весь прошлый сезон .

« Реал занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. До лидирующей «Барсы» — 10 очков.

Реал занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. До лидирующей «Барсы» — 10 очков. Это худший старт «Реала» в Ла Лиге.

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Есть у «сливочных» и другие не самые приятные рекорды в этом сезоне:

Самое крупное поражение в класико с 2010 года (1:5).

Крупнейшее домашнее за всю историю поражение в Лиге чемпионов (0:3 от ЦСКА).

Первое домашнее поражение в Лиге чемпионов с 2009 года (0:3 от ЦСКА).

А еще начиная с лета «Реалом» руководило уже два тренера. Начинал сезон Юлен Лопетеги, которого Мадрид «украл» у сборной Испании, а в октябре на смену ему пришел Сантьяго Солари, работавший с «Кастильей». Поначалу Солари назывался исполняющим обязанности. Но после уверенного старта — 4 победы с общей разницей голов 15:2 — ему предложили полноценный контракт до 2021 года. Есть мнение, что он не доработает до этого срока и уже в январе у «Реала» появится третий за сезон тренер.

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Что говорят болельщики «Реала»?

Сразу после матча с «Сосьедадом» мадридские фанаты начали призывать к отставке президента «Реала» Флорентино Переса.

Забудьте про Роналду и Зизу. Наша главная проблема — Перес.

В тренды твиттера быстро вышел хэштег #PerezOut в англоязычном сегменте соцсети и #FlorentinoDimision — в испанском. Смысл один и тот же.

Его можно было встретить в большом количестве.

В очень большом количестве.

Перес разрушил все. Он должен уйти с поста президента. Все идет к тому, что у нас будет один из худших сезонов.

Флорентино, забирай своего Бензема и убирайтесь оба!

Спасибо большое за то что отдал очередной титул «Барселоне».

Как Перес собирался соперничать с «Барселоной», если она потратила на 400 миллионов больше, чем мы за последние 4−5 лет?

Хватит глупой трансферной политики. Нам нужен нападающий мирового класса. Команда в кризисе — 26 голов за 18 матчей. Сомневаюсь в наших амбициях бороться за все трофеи. Думаю, наша цель на сезон — попасть в Лигу Европы.

Что говорит остальной интернет?

Пока «Реал» пребывает в глубоком кризисе, у любителей пошутить в соцсетях появилось много работы.

Алло, Азар, это я, Куртуа. Пожалуйста, не переходи в «Реал». Повторяю, не переходи в «Реал». Это большая ловушка.

Месси и Суарес забили в этом сезоне Ла Лиги больше (28), чем все футболисты «Реала» (26).

26 — забил «Реал» в этом сезоне в чемпионате. 26 — набрал Месси по системе «гол + пас».

Как я смотрю матчи «Реала».

Редкие кадры Касемиро, который входит в штрафную соперника.

Лучше продайте Касемиро за 1,5 миллиона индийских рупий, пока я не нанял снайпера.

Всем, кто считает, что у «Реала» был шанс после того как Криштиану заменили Мариано Диасом, нужна трансплантация мозга.

Если когда-нибудь вы решите отказаться от своей мечты играть в футбол, просто вспомните, что Лукас Васкес играет за «Реал» не напрягаясь.