«Ювентус» нацелился на бывшего партнера Роналду по «Реалу»

Источник: Reuters

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По информации итальянской газеты, клуб собирается воспользоваться ситуацией, в которую попал испанец. При новом главном тренере Сантьяго Солари Иско все чаще остается на скамейке запасных. В последнем матче против «Реал Сосьедад», который мадридцы проиграли со счетом 0:2, полузащитник появился на поле лишь на 57-й минуте и ничем не отметился.

Отмечается, что Иско не собирается покидать «Реал» в январе, поэтому «Ювентус» попробует купить его летом 2019 года.