Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
6.01
Эйбар0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
6.01
Реал0
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
6.01
Хетафе1
Барселона2
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен
Анже
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ювентус» нацелился на бывшего партнера Роналду по «Реалу»

Туринский «Ювентус» намерен приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско. Об этом сообщает Tuttosport.

Наверх
Источник: Reuters
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По информации итальянской газеты, клуб собирается воспользоваться ситуацией, в которую попал испанец. При новом главном тренере Сантьяго Солари Иско все чаще остается на скамейке запасных. В последнем матче против «Реал Сосьедад», который мадридцы проиграли со счетом 0:2, полузащитник появился на поле лишь на 57-й минуте и ничем не отметился.

Отмечается, что Иско не собирается покидать «Реал» в январе, поэтому «Ювентус» попробует купить его летом 2019 года.

В июле 2018-го туринцы купили у «Реала» нападающего Криштиану Роналду, который играл за «сливочных» с 2009 года. Иско же присоединился к мадридцам в 2013-м, перейдя из «Малаги». В составе «Реала» испанец стал чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 С чего начинался русский хоккей и как он выглядит сейчас
Аршавина вернут
10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные
Кучеров может побить рекорд. Он идет на 138 очков за сезон
«Цель — попасть в ЛЕ». Фанаты «Реала» требуют отставки Переса
Макгрегор захотел боя с избитым Мэйуэзером японцем
«Даллас» уступил «Виннипегу», Радулов забросил 14-й гол в сезоне
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
«Краснодар» договорился о трансфере шведского полузащитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь