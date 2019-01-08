Marca: Полузащитник «Реала» Кроос пропустит две недели из-за травмы

Игрок получил травму 6 января в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» и был заменен на 80-й минуте. Как сообщается на сайте «Реала», по итогам медицинского обследования у Крооса диагностировали «надрыв второй степени» приводящей мышцы левой ноги. По данным издания Marca, 29-летний футболист может пропустить порядка двух недель.