Marca: Полузащитник «Реала» Кроос пропустит две недели из-за травмы
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецкий полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Тони Кроос выбыл на две недели
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецкий полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Тони Кроос выбыл на две недели
Игрок получил травму 6 января в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» и был заменен на 80-й минуте. Как сообщается на сайте «Реала», по итогам медицинского обследования у Крооса диагностировали «надрыв второй степени» приводящей мышцы левой ноги. По данным издания Marca, 29-летний футболист может пропустить порядка двух недель.
В текущем сезоне Кроос в составе «Реала» провел 23 игры и забил один мяч.