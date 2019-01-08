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11:04 (мск), источник: Р-Спорт

Marca: Полузащитник «Реала» Кроос пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецкий полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Тони Кроос выбыл на две недели из-за травмы левой ноги.

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Игрок получил травму 6 января в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» и был заменен на 80-й минуте. Как сообщается на сайте «Реала», по итогам медицинского обследования у Крооса диагностировали «надрыв второй степени» приводящей мышцы левой ноги. По данным издания Marca, 29-летний футболист может пропустить порядка двух недель.

В текущем сезоне Кроос в составе «Реала» провел 23 игры и забил один мяч.

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