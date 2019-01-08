«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» в 1/32 финала Кубка Англии
ТАСС, 8 января. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 1:2 проиграли «Вулверхэмптону» в выездном матче 1/32 финала Кубка Англии.
ТАСС, 8 января. Футболисты «Ливерпуля» со счетом 1:2 проиграли «Вулверхэмптону» в выездном матче 1/32 финала Кубка Англии.
В составе хозяев голы забили Рауль Хименес (39-я минута) и Рубен Невеш (55). У мерсисайдцев отличился Дивок Ориги (51).
На 6-й минуте встречи вместо получившего травму защитника Деяна Ловрена на поле вышел 16-летний
Соперник «Вулверхэмптона» по 1/16 финала турнира определится позднее по результатам жеребьевки.