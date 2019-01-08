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11:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» обыграл «Сельту» в 18-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» нанесли поражение «Сельте» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.

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Встреча в Виго завершилась со счетом 2:1. В составе команды из Бильбао отличились Икер Муньяин (19-я минута) и Иньяки Уильямс (54). У хозяев мяч забил Франсиско Белтран (45).

«Атлетик», одержавший третью победу в чемпионате, с 19 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сельта» (21) располагается на три строчки выше.

Сельта 1:2
Первый тайм: 1:1
Атлетик
7.01.2019, 23:00 основной раунд: 18-й тур Balaidos
Главные тренеры
Мигел Кардозу Гаиска Гаритано
Голы
45+2′ Фран Бельтран (М. Гомес) 8
10 Гоньи Икер Муниаин (Иньяки Уильямс) 19′
9 Иньяки Уильямс (Я. Эррерин) 54′
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
67′ Уго Мальо 2
Нестор Араухо 4
Давид Хункa 17
Густаво Даниэль Кабраль 22
25′ Окай Йокушлу 5
Брайс Мендес 23
Макси Гомес 9
80′ Фран Бельтран 8
Эндрю Юльсагер 16
64′ Станислав Лоботка 14
Пионе Систо 11
74′ Софьян Буфаль 19
Деннис Эккерт 32
13 Яго Эррерин
3 Унаи Нуньес
4 Иньиго Мартинес
12 Юри Берчиче
18 Оскар Де Маркос
21 Андер Капа
7 Беньят Эчеварриа
10 Гоньи Икер Муниаин 90+2′
16 Дани Гарсия 76′ 58′
6 Микель Сан-Хосе
9 Иньяки Уильямс 67′ 15′
20 Ариц Адурис 85′
11 Иньиго Кордоба 89′ 40′
24 Микель Баленсиага
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 4
3 Угловые 2
16 Фолы 21
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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