«Атлетик» обыграл «Сельту» в 18-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» нанесли поражение «Сельте» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» нанесли поражение «Сельте» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Виго завершилась со счетом 2:1. В составе команды из Бильбао отличились Икер Муньяин (19-я минута) и Иньяки Уильямс (54). У хозяев мяч забил Франсиско Белтран (45).
«Атлетик», одержавший третью победу в чемпионате, с 19 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сельта» (21) располагается на три строчки выше.
|Мигел Кардозу
|Гаиска Гаритано
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)