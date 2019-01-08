«Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с «МЮ», «Ман Сити» — c «Бёрнли»
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Матчи будут сыграны
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Челси» — «Лутон Таун/Шеффилд Уэнсдей»
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Миллуолл» — «Эвертон»
«Блэкберн Роверс/Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»
«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти»
«Сток Сити/Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»
«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»
«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»
«Барнет» — «Брентфорд»
«Суонси Сити» — «Гиллингем»
«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед».
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».