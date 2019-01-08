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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Брат Погба: Проблема заключалась в Моуринью

Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

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Источник: Reuters

«Проблема заключалась в Моуринью. В раздевалке, за её пределами, везде. Я знаю своего брата. Когда ты говоришь ему, что нужно делать — куда-то идти, играть, отдыхать, он это сделает. Судя по тому, что мы видели в Моуринью — он всегда хочет быть центром внимания.

Поль о таких вещах даже не думает. Если ты с уважением относишься к нему, он будет уважать тебя. Если ты веришь в него, он будет стараться ради тебя в больших матчах", — цитирует Матиаса Goal.
Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.

После 21 тура АПЛ манкунианцы с 38 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

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