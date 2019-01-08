Брат Погба: Проблема заключалась в Моуринью
Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Проблема заключалась в Моуринью. В раздевалке, за её пределами, везде. Я знаю своего брата. Когда ты говоришь ему, что нужно делать —
Поль о таких вещах даже не думает. Если ты с уважением относишься к нему, он будет уважать тебя. Если ты веришь в него, он будет стараться ради тебя в больших матчах", — цитирует Матиаса Goal.
Ранее болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.
После 21 тура АПЛ манкунианцы с 38 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице.