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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос и Солари провели встречу с футболистами «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари и капитан «сливочных» Серхио Рамос провели встречу с командой в связи с последними результатами.

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Источник: Reuters

Как сообщает Marca, встреча состоялась утром накануне, 7 января, и длилась примерно 10 минут. В течение этого времени Солари и Рамос произносили заготовленную речь, у каждого из них на это ушло по 5 минут. Отмечается, что специалист и игрок говорили с командой без осуждения, и главной целью этого разговора была мотивация в преддверии следующих матчей.

После зимнего перерыва «Реал» не одержал ни одной победы в испанской Примере, сыграв на выезде вничью с «Вильярреалом» (2:2) и потерпев поражение в домашней встрече с «Реалом Сосьедад» (0:2). После 18 туров команда занимает лишь пятое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 30 очков.

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