Фергюсон выступил перед игроками «Манчестер Юнайтед» с мотивирующей речью

«Он сказал ребятам, что эта команда может снова сделать “Манчестер Юнайтед” успешным и доминирующим. Он сказал, что верит в них и хочет, чтобы они веселились, боролись друг за друга и оставили всё на поле. Он также сказал им, что клуб находится в хороших руках, и пообещал им, что в ближайшие годы он станет ещё сильнее, и они будут частью этого успеха. Футболисты считают, что впереди лучшие времена. Игроки хотят отплатить сэру Алексу за его поддержку и добрые слова и полны решимости выиграть что-то для него и Сульшера в этом сезоне», — приводит слова источника в клубе The Sun.