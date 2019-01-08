Фергюсон выступил перед игроками «Манчестер Юнайтед» с мотивирующей речью
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выступил перед футболистами команды.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выступил перед футболистами команды.
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«Он сказал ребятам, что эта команда может снова сделать “Манчестер Юнайтед” успешным и доминирующим. Он сказал, что верит в них и хочет, чтобы они веселились, боролись друг за друга и оставили всё на поле. Он также сказал им, что клуб находится в хороших руках, и пообещал им, что в ближайшие годы он станет ещё сильнее, и они будут частью этого успеха. Футболисты считают, что впереди лучшие времена. Игроки хотят отплатить сэру Алексу за его поддержку и добрые слова и полны решимости выиграть