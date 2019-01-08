Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал ветреную погоду одной из причин, по которой его команда вылетела из Кубка Англии.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал ветреную погоду одной из причин, по которой его команда вылетела из Кубка Англии.
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине».
«Ветер не помог, игроки изо всех сил пытались контролировать мяч. У нас было несколько игроков, которые были с травмами после игры с “Манчестер Сити”. Моя работа не в том, чтобы говорить “мы были недостаточно хороши”. Состав сильно изменился, потому что так надо было, а не потому что я так захотел», — цитирует Клоппа Metro.
«Ливерпуль», набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской