Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона»

«Ветер не помог, игроки изо всех сил пытались контролировать мяч. У нас было несколько игроков, которые были с травмами после игры с “Манчестер Сити”. Моя работа не в том, чтобы говорить “мы были недостаточно хороши”. Состав сильно изменился, потому что так надо было, а не потому что я так захотел», — цитирует Клоппа Metro.