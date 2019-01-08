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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал ветреную погоду одной из причин, по которой его команда вылетела из Кубка Англии.

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Источник: Reuters

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине».

«Ветер не помог, игроки изо всех сил пытались контролировать мяч. У нас было несколько игроков, которые были с травмами после игры с “Манчестер Сити”. Моя работа не в том, чтобы говорить “мы были недостаточно хороши”. Состав сильно изменился, потому что так надо было, а не потому что я так захотел», — цитирует Клоппа Metro.

«Ливерпуль», набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (29) — на девятом месте.

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