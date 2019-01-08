«Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Годину
«Атлетико» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который предпринимал попытки приобрести защитника Диего Година.
«Атлетико» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который предпринимал попытки приобрести защитника Диего Година.
У 32-летнего игрока через полгода истекает контракт с мадридским клубом, и английский клуб предлагал за защитника около € 5 млн, но получил отказ, сообщает TuttoMercatoWeb.
Таким образом, Годин, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере». Ранее сообщалось, что уругваец согласовал с миланским клубом условия двухлетнего контракта с зарплатой в € 6 млн в год. В контракте также будет опция о продлении соглашения ещё на год.
32-летний Годин перешёл в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола.