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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Годину

«Атлетико» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который предпринимал попытки приобрести защитника Диего Година.

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Источник: Reuters

У 32-летнего игрока через полгода истекает контракт с мадридским клубом, и английский клуб предлагал за защитника около € 5 млн, но получил отказ, сообщает TuttoMercatoWeb.

Таким образом, Годин, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере». Ранее сообщалось, что уругваец согласовал с миланским клубом условия двухлетнего контракта с зарплатой в € 6 млн в год. В контракте также будет опция о продлении соглашения ещё на год.

32-летний Годин перешёл в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола.

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