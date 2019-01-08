«Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Годину

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У 32-летнего игрока через полгода истекает контракт с мадридским клубом, и английский клуб предлагал за защитника около € 5 млн, но получил отказ, сообщает TuttoMercatoWeb.

Таким образом, Годин, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере». Ранее сообщалось, что уругваец согласовал с миланским клубом условия двухлетнего контракта с зарплатой в € 6 млн в год. В контракте также будет опция о продлении соглашения ещё на год.