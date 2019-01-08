Райола предложил услуги Балотелли четырём клубам Серии А
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, где он выступал за «Интер» и «Милан».
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, где он выступал за «Интер» и «Милан».
Как сообщает Football Italia, агент 28-летнего футболиста Мино Райола предложил четырём клубам итальянского первенства подписать контракт с форвардом. Заполучить Балотелли было предложено «Парме», «Сампдории», «Сассуоло» и «Болонье».
Ранее сообщалось, что у Балотелли возникли разногласия с новым главным тренером «Ниццы» Патриком Виейра,