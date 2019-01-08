Райола предложил услуги Балотелли четырём клубам Серии А

Как сообщает Football Italia, агент 28-летнего футболиста Мино Райола предложил четырём клубам итальянского первенства подписать контракт с форвардом. Заполучить Балотелли было предложено «Парме», «Сампдории», «Сассуоло» и «Болонье».



Ранее сообщалось, что у Балотелли возникли разногласия с новым главным тренером «Ниццы» Патриком Виейра, из-за которых он должен был покинуть клуб в зимнее трансферное окно, разорвав контракт за полгода до его истечения. Ожидалось, что новой командой форварда станет «Марсель», однако позже в руководстве французского клуба возникли разногласия относительно перехода игрока.