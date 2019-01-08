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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Райола предложил услуги Балотелли четырём клубам Серии А

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, где он выступал за «Интер» и «Милан».

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, агент 28-летнего футболиста Мино Райола предложил четырём клубам итальянского первенства подписать контракт с форвардом. Заполучить Балотелли было предложено «Парме», «Сампдории», «Сассуоло» и «Болонье».

Ранее сообщалось, что у Балотелли возникли разногласия с новым главным тренером «Ниццы» Патриком Виейра, из-за которых он должен был покинуть клуб в зимнее трансферное окно, разорвав контракт за полгода до его истечения. Ожидалось, что новой командой форварда станет «Марсель», однако позже в руководстве французского клуба возникли разногласия относительно перехода игрока.

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