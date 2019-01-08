«Кайрат» подписал главного скаута «РБ Лейпциг»

61-летний функционер назначен на должность директора Академии и руководителя программы развития детско-юношеского футбола «Кайрата». Трудовое соглашение рассчитано на три года.

Гейгер имеет большой опыт труда в ведущих клубах Бундеслиги. Начинал свою тренерскую карьеру в Академии «Штутгарта» в качестве главного тренера старших возрастов, после чего успешно проявил себя в работе с футбольными клубами «Хоффенхайм», «Аугсбург» и «Кельн».