«Кайрат» подписал главного скаута «РБ Лейпциг»
Алматинский «Кайрат» подписал контракт с немецким специалистом Вольфгангом Гейгером, сообщает официальный сайт клуба.
Алматинский «Кайрат» подписал контракт с немецким специалистом Вольфгангом Гейгером, сообщает официальный сайт клуба.
61-летний функционер назначен на должность директора Академии и руководителя программы развития
Гейгер имеет большой опыт труда в ведущих клубах Бундеслиги. Начинал свою тренерскую карьеру в Академии «Штутгарта» в качестве главного тренера старших возрастов, после чего успешно проявил себя в работе с футбольными клубами «Хоффенхайм», «Аугсбург» и «Кельн».
Последним местом работы был «РБ Лейпциг», где с 2012 года он отвечал за развитие Академии и поиск талантливых футболистов.