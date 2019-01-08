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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» подписал главного скаута «РБ Лейпциг»

Алматинский «Кайрат» подписал контракт с немецким специалистом Вольфгангом Гейгером, сообщает официальный сайт клуба.

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61-летний функционер назначен на должность директора Академии и руководителя программы развития детско-юношеского футбола «Кайрата». Трудовое соглашение рассчитано на три года.

Гейгер имеет большой опыт труда в ведущих клубах Бундеслиги. Начинал свою тренерскую карьеру в Академии «Штутгарта» в качестве главного тренера старших возрастов, после чего успешно проявил себя в работе с футбольными клубами «Хоффенхайм», «Аугсбург» и «Кельн».

Последним местом работы был «РБ Лейпциг», где с 2012 года он отвечал за развитие Академии и поиск талантливых футболистов.

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