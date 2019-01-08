Моуринью готов стать главным тренером «Реала» при двух условиях

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Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, Моуринью общался с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказал свою готовность вернуться в «Реал», но при выполнении двух условиях. Португалец хочет, чтобы клуб зимой приобрёл сначала центрального полузащитника, а затем усилил атаку новым форвардом.