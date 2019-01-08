«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара

Как утверждает Catalunya Radio, в конце прошлого года один из руководителей каталонского клуба встречался с представителями 26-летнего бразильца — агентом Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой.

По данным Diario Sport и Mundo Deportivo, сам Неймар не против вернуться в «Барселону» и считает свой переход в «ПСЖ» ошибкой. ​Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017-го за 222 миллиона евро — это рекордный трансфер в истории футбола. За 50 матчей в парижской команде форвард забил 45 голов.