Давид Лория определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»
Бывший вратарь «Кайрата» Давид Лория в ближайшее время перейдет в «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший вратарь «Кайрата» Давид Лория в ближайшее время перейдет в «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
37-летний голкипер пполучил предложение от бывшего партнера по сборной Казахстана Андрея Карповича, который на прошлой неделе стал главным тренером кокшетауского клуба.
Ранее интерес к Лории проявляли «Иртыш» и «Шахтер», однако свой выбор он сделал в пользу «Окжетпеса», который в 2018 году стал чемпионом первой лиги и вернулся в
Последние полгода Лория выступал в «Кайрате». После переезда в Алматы он лишь один раз выходил на поле в рамках КПЛ, что не устраивает опытнейшего футболиста.
За карьеру Лория трижды становился чемпионом страны и дважды обладателем Кубка. За сборную Казахстана провел 45 матчей — ему принадлежит рекорд по количеству игр среди вратарей.