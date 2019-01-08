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17:12 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лория определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»

Бывший вратарь «Кайрата» Давид Лория в ближайшее время перейдет в «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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37-летний голкипер пполучил предложение от бывшего партнера по сборной Казахстана Андрея Карповича, который на прошлой неделе стал главным тренером кокшетауского клуба.

Ранее интерес к Лории проявляли «Иртыш» и «Шахтер», однако свой выбор он сделал в пользу «Окжетпеса», который в 2018 году стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

Последние полгода Лория выступал в «Кайрате». После переезда в Алматы он лишь один раз выходил на поле в рамках КПЛ, что не устраивает опытнейшего футболиста.

За карьеру Лория трижды становился чемпионом страны и дважды обладателем Кубка. За сборную Казахстана провел 45 матчей — ему принадлежит рекорд по количеству игр среди вратарей.

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