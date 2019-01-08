Давид Лория определился с новым клубом после ухода из «Кайрата»

37-летний голкипер пполучил предложение от бывшего партнера по сборной Казахстана Андрея Карповича, который на прошлой неделе стал главным тренером кокшетауского клуба.

Ранее интерес к Лории проявляли «Иртыш» и «Шахтер», однако свой выбор он сделал в пользу «Окжетпеса», который в 2018 году стал чемпионом первой лиги и вернулся в премьер-лигу.

Последние полгода Лория выступал в «Кайрате». После переезда в Алматы он лишь один раз выходил на поле в рамках КПЛ, что не устраивает опытнейшего футболиста.