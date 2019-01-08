Сульшер спасает «МЮ», Гвардьола — чемпионскую гонку
В новогодние и рождественские праздники Англия традиционно играла в футбол. Что произошло на Островах за последние дни?
В новогодние и рождественские праздники Англия традиционно играла в футбол. Что произошло на Островах за последние дни?
Сборной России за выход в четвертьфинал чемпионата мира раздали звания заслуженных мастеров спорта. В Великобритании таких титулов нет, но главные футбольные герои года в стране тоже были награждены. В канун 2019-го главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи, а форвард и лучший бомбардир команды на важнейшем турнире года Харри Кейн — кавалером. Оба удостоились столь высокой чести за то, что привели сборную к четвертому месту на чемпионате мира. Да, Англия даже не привезла домой медали, но вроде бы никто из британских волейболистов не возмущался по поводу вручения этих титулов.
Вряд ли
Сразу после отставки Моуринью главная звезда и самый дорогой игрок в истории «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал в соцсетях фотографию с нахмуренными бровями и хитрой улыбкой. Вскоре француз удалил фото, но Интернет все запомнил. О натянутых отношениях Моуринью и Погба знали, кажется, даже манчестерские голуби, поэтому стоило ждать от чемпиона мира скорого прорыва. Даже очень скорого: в первых трех матчах при Сульшере Погба забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Можете не лезть в статистику: и без нее понятно, что француз при Моуринью так не играл.
Матчи «Ливерпуля» с «Арсеналом» — гарантия зрелища. И на этот раз голов тоже было много. Правда, почти все — в одни ворота. При Унаи Эмери лондонская команда засверкала чуть ярче, но комплекс игр с
После победы над «Арсеналом» отрыв лидера от второго места возрос до семи очков, но Юрген Клопп сохранял спокойствие — впереди маячила встреча с «Манчестер Сити». Немец перед игрой назвал соперника лучшей командой в мире, Пеп Гвардьола ливерпульцев — лучшей командой в Европе. Но в матче тренеры обошлись без реверансов, а выиграл «Сити»… и «Арсенал». В Лондоне каждый год переживают, что найдется
Сеск — знаковая фигура не только для английского, испанского, но и мирового футбола. Фабрегаса называли гиперперспективным, еще когда он обучался в знаменитой каталонской школе «Ла Масия», а в «Арсенале» дебютировал в 16 лет и стал самым молодым футболистом клуба. Однако полностью Фабрегас не раскрылся. Да, он сделал золотую голевую передачу в финале чемпионата мира и стал вторым ассистентом в истории
Фестивальная неделя в Англии как обычно завершилась матчами третьего раунда Кубка, но на этот раз сенсаций было не так много. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» накормили соперников 14 голами на двоих, а в 1/16 финала пробрался только один клуб из полулюбительской лиги — «Барнет» из пятого дивизиона. До последнего цела была вся шестерка лидеров