Сульшер спасает «МЮ», Гвардьола — чемпионскую гонку

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Орденоносные Кейн и Саутгейт

Сборной России за выход в четвертьфинал чемпионата мира раздали звания заслуженных мастеров спорта. В Великобритании таких титулов нет, но главные футбольные герои года в стране тоже были награждены. В канун 2019-го главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи, а форвард и лучший бомбардир команды на важнейшем турнире года Харри Кейн — кавалером. Оба удостоились столь высокой чести за то, что привели сборную к четвертому месту на чемпионате мира. Да, Англия даже не привезла домой медали, но вроде бы никто из британских волейболистов не возмущался по поводу вручения этих титулов.

«Манчестер Юнайтед». Новая эра

Вряд ли кто-то сомневался в том, что увольнение Жозе Моуринью негативно повлияет на «МЮ». Команда усыплена, ее нужно было только разбудить. Это и сделал Уле Гуннар Сульшер: в пяти матчах под его руководством «МЮ» выиграл пять раз (четырежды в премьер-лиге и однажды в Кубке) — подобный старт карьеры на «Олд Траффорд» был только у сэра Мэтта Басби, который в середине прошлого века и катапультировал «МЮ» в ранг суперклуба. Налицо и игровые изменения: «Юнайтед» владеет мячом больше, бьет по воротам чаще и пасует точнее, чем при Моуринью. А в матче с «Кардиффом» «МЮ» впервые с прощальной игры сэра Алекса Фергюсона забил пять голов в чемпионате. Правда, «дьяволы» пока не встречались с обитателями Олимпа, так что вся Англия ждет воскресного визита «МЮ» к «Тоттенхэму».

Ренессанс Погба

Сразу после отставки Моуринью главная звезда и самый дорогой игрок в истории «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал в соцсетях фотографию с нахмуренными бровями и хитрой улыбкой. Вскоре француз удалил фото, но Интернет все запомнил. О натянутых отношениях Моуринью и Погба знали, кажется, даже манчестерские голуби, поэтому стоило ждать от чемпиона мира скорого прорыва. Даже очень скорого: в первых трех матчах при Сульшере Погба забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Можете не лезть в статистику: и без нее понятно, что француз при Моуринью так не играл.

«Арсенал» уничтожен на «Энфилде»

Матчи «Ливерпуля» с «Арсеналом» — гарантия зрелища. И на этот раз голов тоже было много. Правда, почти все — в одни ворота. При Унаи Эмери лондонская команда засверкала чуть ярче, но комплекс игр с топ-клубами, выработанный при Арсене Венгере, никуда не пропал. Под комментарий Аршавина на российском ТВ «Ливерпуль» распотрошил «Арсенал» (5:1), Роберту Фирмину оформил хет-трик, а один из голов забил фирменным издевательским способом — не глядя в пустые ворота. Выступление атаки лондонцев описывает одна суровая деталь: Обамеянг за матч сделал десять передач, шесть из которых — при вводе мяча с центра поля.

Пеп нашел уязвимость Клоппа

После победы над «Арсеналом» отрыв лидера от второго места возрос до семи очков, но Юрген Клопп сохранял спокойствие — впереди маячила встреча с «Манчестер Сити». Немец перед игрой назвал соперника лучшей командой в мире, Пеп Гвардьола ливерпульцев — лучшей командой в Европе. Но в матче тренеры обошлись без реверансов, а выиграл «Сити»… и «Арсенал». В Лондоне каждый год переживают, что найдется какая-нибудь гениальная команда и не проиграет ни разу за чемпионат. «Ливерпуль» шел здорово, но все-таки пал, и рекорд «Арсенала» в сезоне-2003/04 устоял.

Прощание с Фабрегасом

Сеск — знаковая фигура не только для английского, испанского, но и мирового футбола. Фабрегаса называли гиперперспективным, еще когда он обучался в знаменитой каталонской школе «Ла Масия», а в «Арсенале» дебютировал в 16 лет и стал самым молодым футболистом клуба. Однако полностью Фабрегас не раскрылся. Да, он сделал золотую голевую передачу в финале чемпионата мира и стал вторым ассистентом в истории премьер-лиги (больше результативных пасов только у Гиггза), но так и не выиграл Лигу чемпионов. На днях Фабрегас сыграл последний матч за «Челси», в котором не реализовал пенальти, но ушел с поля под бурные аплодисменты. Вот-вот Сеск станет игроком «Монако» и одноклубником Головина. Кстати, крупный трансфер на вход «Челси» тоже провернул: летом в Лондон переедет полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич.

Кубок: дальше без «Ливерпуля»