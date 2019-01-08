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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

FA начала расследование нацистского жеста вратаря «Кристал Пэлас»

Футбольная ассоциация Англии (FA) приступила к расследованию в отношении вратаря «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси, сообщает Sky Sports.

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Поводом для расследования послужил нацистский жест, который валлийский футболист показал во время командного ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с «Гримсби Таун» (1:0).

Футболисты лондонской команды собрались в ресторане, чтобы отметить победу, а Макс Майер сделал командное фото.

Позже на странице Майера в «инстаграме» появилось фото, на котором Хеннесси поднял правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.

В нынешнем сезоне Хеннеси провёл в составе «Кристал Пэлас в английской Премьер-лиге 16 матчей, в которых пропустил 23 мяча.

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