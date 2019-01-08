FA начала расследование нацистского жеста вратаря «Кристал Пэлас»
Футбольная ассоциация Англии (FA) приступила к расследованию в отношении вратаря «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси, сообщает Sky Sports.
Футбольная ассоциация Англии (FA) приступила к расследованию в отношении вратаря «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси, сообщает Sky Sports.
Поводом для расследования послужил нацистский жест, который валлийский футболист показал во время командного ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с «Гримсби Таун» (1:0).
Футболисты лондонской команды собрались в ресторане, чтобы отметить победу, а Макс Майер сделал командное фото.
Позже на странице Майера в «инстаграме» появилось фото, на котором Хеннесси поднял правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.
В нынешнем сезоне Хеннеси провёл в составе «Кристал Пэлас в английской