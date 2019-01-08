«Порту» объявил о возвращении Пепе

С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона — до лета 2021 года.



Напомним, Пепе защищал цвета «Порту» в период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет выступал за мадридский «Реал». Летом 2017 года игрок подписал контракт с «Бешикташем», однако в середине декабря стороны расторгли соглашение. С 2007 года футболист вызывается в национальную команду Португалии.



Ранее сообщалось, что Пепе продолжит карьеру в «Монако». Более того, утверждалось, что ради перехода в стан «монегасков» защитник отказал лондонскому «Арсеналу».