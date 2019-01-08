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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» объявил о возвращении Пепе

«Порту» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Пепе, перешедшим в клуб на правах свободного агента.

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С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона — до лета 2021 года.

Напомним, Пепе защищал цвета «Порту» в период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет выступал за мадридский «Реал». Летом 2017 года игрок подписал контракт с «Бешикташем», однако в середине декабря стороны расторгли соглашение. С 2007 года футболист вызывается в национальную команду Португалии.

Ранее сообщалось, что Пепе продолжит карьеру в «Монако». Более того, утверждалось, что ради перехода в стан «монегасков» защитник отказал лондонскому «Арсеналу».

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