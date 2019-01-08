Солари: Решим ситуацию с отъездом Бэйла со стадиона в личной беседе
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), а также высказался о ситуации с форвардом команды Гаретом Бэйлом.
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), а также высказался о ситуации с форвардом команды Гаретом Бэйлом.
Напомним, валлийский нападающий не стал досматривать матч 18-го тура чемпионата Испании между «Королевским клубом» и «Реалом Сосьедад» (0:2), покинув стадион «Сантьяго Бернабеу» на 78-й минуте встречи.
«Качество судейства зависит от того, насколько чётко и понятно прописаны правила, а не от технологий. Если трактовать правила будут так же, как и раньше, ничего не изменится. Иногда, как зритель, я не понимаю, как работает VAR. Думаю, технологии будут совершенствоваться. Мы не хотим жаловаться, просто стремимся защитить себя.
Ситуация с отъездом Бэйла? Мы решим всё во время личной беседы", — приводит слова Солари AS.