Солари: Решим ситуацию с отъездом Бэйла со стадиона в личной беседе

«Качество судейства зависит от того, насколько чётко и понятно прописаны правила, а не от технологий. Если трактовать правила будут так же, как и раньше, ничего не изменится. Иногда, как зритель, я не понимаю, как работает VAR. Думаю, технологии будут совершенствоваться. Мы не хотим жаловаться, просто стремимся защитить себя.