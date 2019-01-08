Аллегри хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес «Реала»

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, специалист готов принять предложение «Ювентуса», несмотря на интерес к нему со стороны «Реала». Ожидается, что тренер примет окончательное решение ближе к марту.

Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри также проявляет «Манчестер Юнайтед», а его преемником в итальянском клубе может стать Зинедин Зидан.