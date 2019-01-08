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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Аллегри хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри склоняется к продлению контракта с туринским клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, специалист готов принять предложение «Ювентуса», несмотря на интерес к нему со стороны «Реала». Ожидается, что тренер примет окончательное решение ближе к марту.

Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри также проявляет «Манчестер Юнайтед», а его преемником в итальянском клубе может стать Зинедин Зидан.

51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Италии, четырежды стал обладателем Кубка Италии и однажды Суперкубка Италии. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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