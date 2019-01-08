Аллегри хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес «Реала»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри склоняется к продлению контракта с туринским клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри склоняется к продлению контракта с туринским клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, специалист готов принять предложение «Ювентуса», несмотря на интерес к нему со стороны «Реала». Ожидается, что тренер примет окончательное решение ближе к марту.
Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри также проявляет «Манчестер Юнайтед», а его преемником в итальянском клубе может стать Зинедин Зидан.
51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Италии, четырежды стал обладателем Кубка Италии и однажды Суперкубка Италии. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.