Фабрегас и Месси стали акционерами клуба «Андорра», принадлежащего Пике

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Diariandorra.ad.

По данным источника, Фабрегас и Месси сделали инвестиции в клуб, но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos.

Впрочем, Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров. В планах Пике получение «Андоррой» статуса профессионального клуба.