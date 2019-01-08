Фабрегас и Месси стали акционерами клуба «Андорра», принадлежащего Пике

Об этом сообщает Diariandorra.ad.
По данным источника, Фабрегас и Месси сделали инвестиции в клуб, но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos.
Впрочем, Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров. В планах Пике получение «Андоррой» статуса профессионального клуба.
Напомним, что Пике стал владельцем «Андорры» несколько недель назад. Вместе с правами на клуб к нему перешли € 200 тыс. долгов, которые он обязался погасить. В данный момент клуб выступает в пятом по силе испанском дивизионе.