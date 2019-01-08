Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
6.01
Реал0
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
6.01
Хетафе1
Барселона2
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
9Сокрушающий «Ливерпуль», дубль Роналду и другие события выходных
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабрегас и Месси стали акционерами клуба «Андорра», принадлежащего Пике

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас и нападающий «Барселоны» Лионель Месси стали акционерами клуба «Андорра», владельцем которого является защитник каталонского клуба Жерар Пике.

Наверх
Источник: AP 2018

Об этом сообщает Diariandorra.ad.

По данным источника, Фабрегас и Месси сделали инвестиции в клуб, но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos.

Впрочем, Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров. В планах Пике получение «Андоррой» статуса профессионального клуба.

Напомним, что Пике стал владельцем «Андорры» несколько недель назад. Вместе с правами на клуб к нему перешли € 200 тыс. долгов, которые он обязался погасить. В данный момент клуб выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Он мог принести России золото ЧМ, но уехал рвать канадскую лигу
У России лучшая команда в истории. А впереди чемпионат мира
«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара
Моуринью готов стать главным тренером «Реала» при двух условиях
Уралу показали СКА. Армейцы размазали главную сенсацию сезона
СМИ: Панарин и Бобровский хотят играть во «Флориде» или «Тампе»
СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь