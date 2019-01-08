«Хуже, чем Омск». Стало известно, почему Абрамович не купил «Тоттенхэм»
Владелец «Челси» Роман Абрамович мог приобрести другой лондонский клуб — «Тоттенхэм».
Владелец «Челси» Роман Абрамович мог приобрести другой лондонский клуб — «Тоттенхэм».
Как сообщает Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения «шпор», однако отказался от нее после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.
— Когда его «Мерседес» ехал по Тоттенхэм
Также сообщается, что Абрамович мог приобрести «Арсенал», однако сделка не состоялась
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. После этого «синие» пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.