«Хуже, чем Омск». Стало известно, почему Абрамович не купил «Тоттенхэм»

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения «шпор», однако отказался от нее после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.

— Когда его «Мерседес» ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: «Это хуже, чем Омск», — пишет издание.

Также сообщается, что Абрамович мог приобрести «Арсенал», однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.