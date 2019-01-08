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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хуже, чем Омск». Стало известно, почему Абрамович не купил «Тоттенхэм»

Владелец «Челси» Роман Абрамович мог приобрести другой лондонский клуб — «Тоттенхэм».

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, российский бизнесмен рассматривал возможность приобретения «шпор», однако отказался от нее после поездки по району, в котором располагается стадион этого клуба.

— Когда его «Мерседес» ехал по Тоттенхэм Хай-Роуд, Абрамович посмотрел вокруг и сказал по-русски: «Это хуже, чем Омск», — пишет издание.

Также сообщается, что Абрамович мог приобрести «Арсенал», однако сделка не состоялась из-за того, что нанятые им швейцарские банкиры сообщили ему о том, что этот клуб не продается.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. После этого «синие» пять раз становились чемпионами Англии, а также однажды выигрывали Лигу чемпионов.

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