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8 января, источник: Спорт-Экспресс

Главный судья Испании поговорил с президентом «Реала» и признал ошибку в технологии ВАР

Президент «Реала» Флорентино Перес после матча 18-го тура примеры против «Реал Сосьедад» (0:2) лично поговорил по телефону с главой технического комитета судей Испании Веласко Карбальо, информирует El Mundo.

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Источник: Reuters

Переса волновал эпизод, когда вратарь соперника Херонимо Рульи сбил в штрафной площади нападающего «Королевского клуба» Винисиуса Жуниора. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро при этом даже не воспользовался просмотром видеоповтора.

Отмечается, что хотя Карбальо не дает публичные комментарии по судейским решениям, с Пересом он пообщался и разъяснил некоторые моменты. Главным было то, что технический комитет признал ошибку судьи, но не в моменте с Винисиусом. При этом сразу после его падения главный судья сказал в гарнитуру: «Играл в мяч! Играл в мяч!».

В этот момент в центре ВАР в Лас-Росасе начали просмотр этого эпизода. Однако там к однозначному выводу так и не пришли: с одного ракурса, казалось, что нарушение было, а с другого, что нет. Игра тем временем продолжилась, а видеоассистенты, увлекшись просмотром, так и не сообщили главному арбитру, что эпизод спорный, и ему нужно самому смотреть повтор и принимать решение.

Таким образом, Карбальо сообщил Пересу, что главная ошибка заключается в нарушении технологии работы ВАР, так как при сомнениях видеосудьи должны сообщать об этом главному.

Напомним, ранее вратарь «Реал Сосьедад» выложил в Твиттере фото, на котором видно, что он сначала касается мяча, а уже потом задевает Винисиуса Жуниора.

Кроме того, после матча пресс-служба «Реала» напомнила, как главный судья игры с «Реал Сосьедад» Хуан Мунуэра Монтеро праздновал гол «Эйбара» в ворота мадридцев, работая в бригаде видеоарбитров.

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